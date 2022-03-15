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قامت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، بعقد اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول "الأوضاع الحالية بقطاع السياحة المصرية والتوقعات المستقبلية" في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وترأس الإجتماع الدكتور فاورق ناصر رئيس اللجنة وذلك بحضور محمد منتصر نائب رئيس اللجنة وعدداً من الشركات العاملة بقطاع السياحة من اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

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وثمن رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية الدكتور فاروق ناصر، في بداية الاجتماع على سرعة تدخل الحكومة المصرية بشأن السائحين الأوكرانيين العالقين الذين انتهت فترة إقامتهم بمصر مع بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي، حتى مغادرتهم البلاد لنحو 26 ألف سائح، موجها الشكر للحكومة المصرية وأصحاب الفنادق على هذه المبادرة الإنسانية واستضافتهم للسائحين الأوكرانيين مجانًا.

سياحة رجال الأعمال تؤكد على استمرار مبادرات البنك المركزي بدعم شركات السياحة

وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم شركات السياحة بداية من أزمة كورونا لتوفير السيولة اللازمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات الإحلال والتجديد للاستمرار في عملها لحين تحسن الأوضاع عالميًا في محاولة للتخفيف من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

قطاع السياحية في مصر يواجه موقف سياسي وعالمي صعب

واشار ناصر إلى أن قطاع السياحية في مصر يواجه موقف سياسي وعالمي صعب للغاية حيث توقفت السياحة الأوكرانية كليا والسياحة الروسية بشكل جزئي، وهو ما يدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف سريع وحاسم للتحرك نحو مواجهة التبعات والآثار السلبية الحالية والمستقبلية من خلال إيجاد بدائل لإعادة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مرعاة الأوضاع السياسية للازمة الراهنة. وشدد لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تيسير رحلات لشرم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرة الشارتر للترويج للسياحة المصرية في العالم مع مد أجل مبادرات البنك المركزي لقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

ضرورة منح قطاع الطيران المصري دعم

من جانبه أكد محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، على ضرورة منح قطاع الطيران المصري دعم قوي خلال المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خلال المحافظة على سعر تذكرة الطيران وزيادة عدد الطائرات واستثمارات القطاع 3 أضعاف مع التدخل السريع لمنع توقف اي خطوط طيرات في حالات التعثر وفتح المجال أمام الطيران الخاص أسوة بتركيا والتي تجاوز عدد الطائرات بها 400 طائرة مع دعم يقدر بنحو 5 مليار يورو سنويا. ولفت منتصر، أنه جار حاليا انشاء شركة طيران منخفضة التكاليف، تساهم فيها مصر للطيران بنسبة 60% وسيتم تيسير 4 طائرات مبدئيا لحين تقييم المشروع ومن المقرر أن تبدأ رحالاتها منخفضة التكاليف خلال الأيام المقبلة. وتابع محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، نائب رئيس اللجنة، كما سيتم إضافة نحو 14 الف غرفة فندقية بالقطاع خلال شهر نوفمبر المقبل. وطالب محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، اعضاء اللجنة، بمناقشة قانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022 والذى صدر موخرا وذلك بدعوة رؤساء لجان السياحة بمجلسى النواب والشيوخ تمهيدا لاعداد ورقة عمل بمقترحات جمعية رجال الأعمال المصريين للأخذ بها في اللائحة التنفيذية للقانون قبل صدورها.