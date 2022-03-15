/685641/محافظ-البحر-الأحمر-سعر-اللحوم-فى-سفاجا-سعره-انخفض-لـ-١٣٠-جنية-بدلا-من-١٦٠-جنية

أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على انه لا توجد اى أزمة او مشكلة فى رغيف الخبز داخل المحافظة، مضيفا انه يوجد توافر لجميع السلع الأساسية داخل المحافظة.

دوت الخليج

جهود محافظة البحر الاحمر لمنع جشع التجار

وأوضح عمرو حنفى، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسؤليتى المذاع على قناة صدى البلد، انه قام بعمل جولات وحمالات مرورية مفاجئة على الأسواق الموجودة فى محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى انه قام بعمل تلك الجولات بشكل مختلف، حيث قام باستطلاع رأى السيدات فى المحافظة عن أسعار السلع.

واضاف انه قام بتلك الحملات فى الأسواق التجارية الشعبية و المناطق التى يتواجد فيها الأهالي بنسبة كبيرة، وذلك لانه توجد مناطق كثيرة من محافظة البحر الاحمر هى مناطق سياحية.

وأكد على سعى المحافظة لإشعال المنافسة بين التجار من اجل مصلحة المواطنين، مضيفا ان توافر الأسعار فى الأسواق يمنع ارتفاع الأسعار

وشدد على انه لا يوجد احتكار لأى سلعة داخل محافظة البحر الاحمر، مؤكدا ان المحافظة تتحرك بشكل مفاجئ من اجل الرقابة على الأسواق ومنع جشع التجار.

وحذر جميع التجار المخالفين، مشددا على ان المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الصارمة واللازمة ضد هؤلاء التجار المخالفين، مشيرا إلى الاجتماع الذى تم انعقاده مع رؤساء السبع مدن وتوجيهم بالمرور المفاجئ على الأسواق.

انخفاض أسعار اللحوم فى بعض مدن المحافظة

واشار إلى انه تم خفض أسعار اللحوم فى بعض مدن محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى سعر اللحمة فى سفاجا والذي اصبح ١٢٠ جنية بدلًا من ١٦٠ جنية، كما اكد على ان المحافظة تعمل على شغل المنافسة بين التجار فى باقى مدن المحافظة من اجل مصلحة المواطن.