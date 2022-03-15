رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوقف الخيري

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوقف الخيرى. كما نشرت الجريدة قرار الوزراء باستبدال كلمة المدة المنصوص عليها فى قرار رئيس الوزراء الخاص باللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لكلمة مدة ثلاثة أشهر.

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