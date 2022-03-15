وزارة التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من الثلاثاء الموافق 15مارس الجاري، وتستمر لمدة 15يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددهم 51 مدرسة هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.