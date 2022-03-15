شكرى يلتقى الوزير الأول وزير الدفاع الماليزي لبحث عدد من موضوعات التعاون...

في إطار مواصلة العمل على تطوير كافة أوجه العلاقات بين مصر وماليزيا، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي الوزير الأول وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا، وسبل دفع العلاقات الثنائية قدماً نحو آفاق أرحب.

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