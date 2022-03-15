المحافظ يستقبل وزير التنمية المحلية للمشاركة في احتفال بني سويف بعيدها...

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،في مستهل زيارته للمشاركة في احتفال بني سويف بعيدها القومي ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

هذا ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة قيام المحافظ ووزير التنمية المحلية بافتتاح وتفقد الكورنيش السفلي والممشى السياحي وتفقد مكونات المشروع بعد تطويره ،ثم حضور الاحتفالية الكبرى التي تنظمها المحافظة بمناسبة عيدها القومي مارس 2022