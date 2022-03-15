وزير التنمية المحلية يعلن تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة بنها بالقليوبية

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية .

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول جهود الوزارة الجارية لتطوير منظومة المخلفات البلدية بمحافظة القليوبية

بالتعاون مع وزارت البيئة و التخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والتي تتضمن تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية للمنظومة والمتضمنة دعم المحافظة بمحطة وسيطة متحركة للمساعدة في نقل التولد اليومي من المخلفات الصلبة من مدينة بنها إلى المدفن المحكوم بمنطقة العبور .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه تم اليوم الثلاثاء تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة بنها بتكلفة بلغت حوالي 14 مليون جنيه ، مشيراً إلي أن المحطة تتضمن المعدات الآتية:

عدد (4) رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T) + نصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 و عدد (1) لودر كاتربيلر طراز 910K انجليزي الصنع سعة القادوس 1.3 م3.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات الجديدة بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وشدد اللواء محمود شعراوي عَلِي أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات بجميع المحافظات لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصرى وتحسين مستوى النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة .