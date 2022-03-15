رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرًا حول ترتيب الجامعة بالتصنيفات الدولية

د. الخشت: نجحنا في معظم التصنيفات في تصدر الجامعات المصرية وتجاوز عدد كبير من الجامعات الأمريكية والأوروبية المرموقة

د. الخشت: بالرغم من اختلاف معايير المصنفين نجحت جامعة القاهرة بالتواجد ضمن أفضل الجامعات العالمية

جامعة القاهرة تقدمت بالتصنيف الهولندي ليدن 71 مركزًا بنسبة 19% وجاءت في المرتبة 308 عالميًا والأولى أفريقيًا ومصريًا

حققنا بالتصنيف الأمريكي US-News تقدمًا 119 مركزًا بنسبة 23% خلال العام الحالي وجاءت الجامعة في المرتبة 392

حافظت الجامعة على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الصيني متصدرة الجامعات المصرية .. وتقدمت بـ"التايمز" 200 مركز

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول وضع الجامعة في التصنيفات العالمية لأفضل جامعات العالم خلال الـ 4 سنوات الماضية، وما تم بها من تقدم كبير خلال هذه الفترة بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها علي التعليم والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم، مؤكدًا على أنه بالرغم من ذلك حققت الجامعة تفوقًا كبيرًا في معظم التصنفيات الدولية خلال عام 2021 / 2022 مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد التقرير على أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة في التصنيف الهولندي ليدن (CWTS ) حيث تقدمت 71 مركز بنسبة 19% حيث جاءت في المرتبة 308 عالميًا والأولى أفريقيًا ومصريًا.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال هذه المرحلة حيث حققت على مستوي التصنيف الأمريكي US-News تقدمًا 119 مركزًا بنسبة 23% حيث جاءت في المرتبة 392 على مستوي العالم مقارنة بعام 2017/ 2018 والتي جاءت في الترتيب 511 عالميًا، كما أنها جاءت الأولى على مستوى الجامعات المصرية في معظم التصنيفات.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للتصنيف الإنجليزي التايمز (THE) شهدت جامعة القاهرة تقدمًا نحو 200 مركزًا بنسبة 20%، كما حافظت الجامعة على مكانتها بالتصنيف الصيني (ARWU) والتي احتلت فيها صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل 500 جامعة على مستوى الجامعات.

كما شهدت جامعة القاهرة طفرة غير مسبوقة في تصنيف الجامعات العالمية – CWUR حيث تقدمت 225 مركز بنسبة 29% وجاءت في المرتبة 546 عالميًا من بين 2000 جامعة شملهم التقرير السنوي والأولى على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح التقرير أن جامعة القاهرة تصدرت التصنيف الإسباني (ويبومتريكس)، حيث جاءت الأولى مصريًا بتقدم 112 مركزًا بنسبة 15% عن تصنيف الجامعة عام 2017 /2018، وفي التصنيف الإسباني (سيماجو) حافظت على تصدرها الجامعات المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه بالرغم أن جميع المصنفين لكل مصنف معايير مختلفة عن المصنف الآخر وكل منهم معيار له وزن نسبي محدد، مما يجعل في النهاية جدول ترتيب الجامعات يختلف من مصنف إلى آخر، إلا أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل الجامعات العالمية في معظم التصنيفات، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت في معظم التصنيفات في تجاوز عدد كبير من الجامعات الأمريكية والأوروبية المرموقة.