الجيزة تزيل 26 بناء مخالفا بمنشأة القناطر وأبو النمرس وأطفيح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.





وتابع محافظ الجيزة مركز ومدينة أبو النمرس أنه تم إزالة 5 حالات بناء مخالف شملت إزالة أدوار مخالفة بعقارين بقرية طموة خلف جامع أبو الخير وإزالة مخالفات بناء بمنطقة طريق الصليبة شبرامنت وإزالة سقف عقار مخالف بنزلة الأشطر ومخالفات بناء بعقار بعزبة حماد. وفى مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة 13 حاله لتعديات على حرم الرى والترع على مساحة 1500م عبارة عن تعديات على جسور الترعة وكذلك عمل وممرات عشوائية تعوق حركة المياه. كما منعت المحافظة من خلال مركز أطفيح محاولات بناء مخالف وصب سقف والتصدى لمخالفات البناء فى المهد إذ تم ضبط 7 خلاطات خرسانة وتم مصادراتهم وايداعهم مخازن الوحدة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية. وفى مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ إزالة 8 حالات بمساحة كلية 178 فدانا لحالات غير جادة فى تقنين أوضاع املاك الدوله وذلك وفقا للقانون 144 /2017. كما أزال حى العمرانية جمالون مقام بالمخالفة بدون ترخيص بشارع جسر الكونيسة، وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

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