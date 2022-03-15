محافظ المنيا: تجهيز 10 سيارات لبيع السلع بمركز مغاغة

وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - التوسع فى إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة ضمن استعدادات رمضان ولضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، والوحدات المحلية، وعدد من التجار الوطنيين، لتوفير جميع السلع والمواد التموينية الأساسية التى تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس بين التجار لصالح المواطنين من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ التموينية الثابتة.
ووجه بضرورة تكثيف الجهود وبالتنسيق مع جميع أجهزة المحافظة لرصد المخالفات، والقضاء على محتكرى السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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