الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة أنيسة حسونة

جدة - نرمين السيد - وتوفيت النائبة أنيسة حسونة، صباح الأحد الماضى، عن عمر ناهز 69 عاما، وهى كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهى المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة.

وخاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذى أصابها أكثر من مرة.