عاجل- بعد الزيادة.. التعليم تعلن مصروفات المدارس المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار حرص المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الأمر فى الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا، تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة لتكون قيمة المصرفات 14100 جنيه.

وأضافت أنّ مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022 يتم تسديدها إلكترونيًا، موضحة أن تكلفة الكتب الدراسية إجبارية على ولى الأمر ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بإيصال منفصل طبقا للكتاب الدورى المنظم لهذا الإجراء والصادر من وزير التربية و التعليم ولا يجوز الحصول على الكتب من أى مصدر خارجى ولن يتم تسليم الكتب دون سداد قيمتها المقررة وليس لولى الأمر حق المطالبة بها بدون سداد القيمة المستحقة.

وأشارت إلى أنّ قيمة الزى المدرسى إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين "طقم كامل 5 قطع" بإجمالى 1300 جنيه والصف الرابع 2 قطعة بإجمالى 500 جنيه، مؤكدة أن عدم سداد قيمتها فى المواعيد المعلنة مخالفة للقرار الوزارى رقم 171 لسنة 2019 ويتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لاسترداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022 بناء على المادة 32 من القرار الوزارى رقم 420 يبدأ خلال العام الدراسى فى الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية، إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أى مبالغ مالية، إذا كان التحويل فى الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلى ما قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول، إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل، إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسى الثانى يستحق لولى الأمر استرداد كامل المصروفات.