جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى مستهل زيارته للمشاركة فى احتفال بنى سويف بعيدها القومى، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.