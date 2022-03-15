محافظ أسوان يقود جولة ميدانية لضبط الأسعار بالأسواق (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية بالأسواق شملت المخابز البلدية ومحلات الخضروات والفاكهة والجزارة والسوبر ماركت والبازارات بشارع أحمد ماهر والسيد نفيسة والسوق السياحى.





وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركزومدينة أسوان المهندس سيد مدنى بغلق عدد من محلات الخضروات والفاكهة وتحرير محاضر تموينية لعدد أخر بسبب عدم إلتزامهم بتعليق قوائم الأسعار مع المغالاة فى سعر السلع التى تباع للمواطنين بشكل غير مبرر ودون الألتزام بالأسعار الإرشادية، بالإضافة إلى عدم الإلتزام بخط التنظيم والاعتداء على نهر الممشى بالسوق السياحى.



كما تابع أشرف عطية أعمال المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع التطوير الشامل للسوق السياحى، مشددا على الإسراع فى معدلات التنفيذ لهذا الممشى الحضارى الذى يصل طولة لـ 2400 متر لتخفيف أعباء الحركة عن المواطنين والأفواج السياحية، وهو الذى يتوازى مع تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية بوضع حواجز حول أماكن العمل لحماية المشاه من أى مخاطر.

فيما وجه أشرف عطية لوضع حواجز فى مداخل ومخارج الممشى للسوق السياحى لمنع دخول أى موتوسيكلات أو عربات توك توك أو تروسيكلات وذلك بعد إستماعه لمطلب أحد المرشدين السياحيين لحماية الحركة السياحية وإتاحة المجال أمام إستمتاع السائحين بجولتهم دون أى مضايقات، وإستجاب المحافظ لطلب السائحين بإلتقاط صور تذكارية معهم.



وفى ختام جولته أمر محافظ أسوان بإدراج شارع جمعية الكيلانى ضمن خطة المحافظة لرصف الشوارع الداخلية ببلاط الأنترلوك بعد عرض أحد المواطنين هذا المطلب عليه، بينما وجه لدراسة مقترح إحدى طالبات جامعة أسوان بتخصيص حصة من العيش البلدى المدعم للطلاب المغتربين لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.