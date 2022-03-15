الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات "مارلوج 11" تحت عنوان "نحو اقتصاد أزرق مستدام" Towards a Sustainable Blue Economy.





يحضر المؤتمر مجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية والعربية والمصرية من بينهم الدكتورة كليوباترا دومبيا رئيس الجامعة البحرية الدولية "WMU"، وفرانشيسكو لافلر رئيس المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائى "PIANC"، ورودى فان دير فين رئيس الهيئة الدولية للممرات الملاحية الداخلية، وفرانشيسكو كاربونيل رئيس قطاع النقل والتنمية بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط "UFM".

يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، موضوعات متعلقة بدور التكنولوجيا فى إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار الواعدة فى الاقتصاد الأزرق والنقل البحرى والموانئ، التحديات التى تواجه الاقتصاد الأزرق، ويعقد برعاية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل.

وعلى هامش المؤتمر تنظم عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولى لمعدات الموانئ "IME" والذى يحظى بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة فى مجال النقل البحرى والموانئ على المستوى الدولى والإقليمى، والمحلى، وفى مقدمتها شركة قناة السويس والعديد من شركات الحاويات بالإضافة لاتحاد موانئ البحر المتوسط وشركة الجرافات البحرية الوطنية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من كبريات الشركات، هذا بالإضافة لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمى منها اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية وجامعة بورسعيد، واتفاقية تعاون بين معهد تدريب الموانئ ومركز التدريب البحرى "APEC" ببلجيكا والذى سيجعل المعهد مركز للتميز فى شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن مؤتمر مارلوج يعد ملتقى علمى وعالمى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، ويصدر سنويا وعلى مدار عشر سنوات عددا من التوصيات المهمة التى كان لها دورها فى عملية تنمية وتطوير الموانئ فى مصر والمنطقة العربية.