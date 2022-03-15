شعراوى: الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب تلقى شعراوى، تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول جهود الوزارة الجارية لتطوير منظومة المخلفات البلدية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع الوزارات المعنية والتى تتضمن تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية للمنظومة.

وقال شعراوى، إن المحطة تتضمن المعدات 4 رؤوس جرار ماركة رينو طراز (C440T) + نصف مقطورة قلاب خلفى سعة 40 م3 ولودر كاتربيلر طراز 910K إنجليزى الصنع سعة القادوس 1.3 م3.

وأضاف أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات الجديدة، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وشدد على أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات بجميع المحافظات لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وتحسين مستوى النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة.