التضامن: نعمل على تأمين المنتجات الأساسية ومواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة تعمل على تأمين المنتجات الأساسية للأسر، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وسط اجتماعات متواصلة مع اللجنة الخاصة لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد للسيطرة على أزمة الأسعار.





تابعت القباج، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن التضامن الاجتماعى تنسق مع صندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتغطية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، حيث أن مليون و200 ألف كارتونة غذاء تكفى الأسرة لمدة 15 يومًا، وستتم بالتنسيق بين الجهات المختلفة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يتم حاليًا رعاية 250 ألف طفل والأسرة التى لم تحصل على معاش تكافل وكرامة، كما يوجد قاعدة بيانات تشمل أسماء السائقين الذين سيتحركون بالسيارات، لتوفير منتجات للأفراد مع وجود 120 ألف متطوع من أجل التوزيع بالدقة، بالإضافة إلى كوبونات مدعومة وسيتم توزيعها عبر الأرقام القومية للمواطنين.

شددت القباج على أنه سيتم خلال "رمضان كريم" توزيع أكبر قدر من المنتجات، بالإضافة إلى تعاون مع وزير الأوقاف خاصة فى ظل وجود صكوك الأضحية التى يتم تجميعها على مستوى العالم، وسيعمل صندوق تحيا مصر على توزيع الخضروات والبطاطس على المواطنين.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.