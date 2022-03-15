محافظ الغربية ووزيرة التضامن يوزعان 1000 خلية نحل للأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك قبيل انطلاق فعاليات مبادرة قادرون باختلاف بجامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام.





وخلال اللقاء ناقش رحمى والقباج عدد من الموضوعات الخاصة بذوى الهمم، مراكز تنمية الأسرة والتى يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، افتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية بالمحافظة ومنها مشروع الفلك والذى سيتم افتتاحه فى نهاية الشهر الجارى، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعم القرى المنتجة بالمحافظة.

وعقب اللقاء قامت الوزيرة والمحافظ بتسليم 100 خلية نحل على عدد 10 من المزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل داعم للمزارعين عن طريق الاستفادة مما تنتجه هذه الخلايا، حيث يقوم المربى برعاية النحل وتوفير المأوى والعناية بالخلية والتى تشبه بيئتها ليجنى لاحقا العسل، حبوب اللقاح، الشمع والغذاء الملكى وغيرها.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربى النحل بالغربية وذلك لإقامة وحدة إنتاجية لمنتجات نحل العسل بطاقة (1000 خلية تتضمن مستلزمات الإنتاج والتشغيل) بإجمالى تكلفة مليون و500 ألف جنيه، حيث سيتم تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل لعدد 100 عميل من برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه سيتم تدريب المستفيدين على تربية نحل العسل وتسليمهم كافة مستلزمات التشغيل، وتحصيل أقساط القروض على مدار عام ونصف بداية من أول إنتاج، على أن تقوم الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق منتجات نحل العسل بالغربية بشراء جميع المنتج من المستفيدين حال عدم قدرتهم على تسويقه.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة قامت بإطلاق مبادرة نحن الأكثر إنتاجا لدعم 23 قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما قامت المحافظة بتنفيذ العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلى فى ظل عام 2022 للمجتمع المدنى تفعيلا لتوصيات مؤتمر شباب العالم.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقديراً لجهودها فى خدمة المجتمع.