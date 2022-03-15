/685712/رئيس-المجلس-الاستشاري-لإمارة-الشارقة-مجمع-القرآن-الكريم-بالشارقة-إشعاع-حضاري-ورسالة-للعالم

أكد سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على الدور الكبير الذي يقوم به مجمع القرآن الكريم بالشارقة وما يمثله من إشعاع حضاري ورسالة للعالم ومنارة للقرآن الكريم وعلومه، مثنيا سعادته على اهتمامه وعنايته واتصاله بعناصر الثقافة العربية والإسلامية كافة وفي مقدمتها علوم القرآن الكريم وتعاليمه السمحة وتقديمها في قالب عصري حاضراً ومستقبلاً.

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يأتي هذا الامر خلال زيارة رئيس المجلس الاستشاري برفقة نائب رئيس المجلس سعادة حنان راشد الجروان وأعضاء هيئة مكتب المجلس الاستشاري من رؤساء اللجان والأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان لمقر مجمع القرآن الكريم بالشارقة، كما استقبل رئيس المجلس ومرافقيه سعادة الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم وعدد من القائمين على إدارات المجمع وتخصصاته المختلفة.

السويدي: مجمع القرآن الكريم بالشارقة إشعاع حضاري ورسالة للعالم

هذا وضم الوفد عدد من رؤساء اللجان بكلا من الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، والدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، وفاطمة علي المهيري رئيس لجنة شؤون الأسرة، وعبيد عوض الطنيجي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، والدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات ، والدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية .

الترحيب بزيارة سعادة علي ميحد السويدي

وقام الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام للمجمع بالترحيب بزيارة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة ومرافقيه، وقدم شرحاً عن المجمع وتخصصاته وأنشطته بجانب ما يحويه من متاحف ومقتنيات ومصاحف ومخطوطات نادرة، مشيراً لضرورة حفظها والحفاظ عليها باعتبارها كنوزاً لا تقدر بثمن، مضيفا ان مجمع الشارقة ظل يجد كل الدعم والاهتمام من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي منوها ان مجمع الشارقة وبفضل توجيهات سموّه ظل يضطلع بدور ريادي في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

كما أشاد الأمين العام للمجمع بهذه الزيارة وبحرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على زيارة المجمع ضمن زيارته لعدد من الصروح بالإمارة انطلاقاً من دوره الرامي لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية وما تتولاه من رسالة في خدمة المجتمع، وأشار الشيخ شيرزاد إلى أن مجمع القرآن الكريم بالشارقة أصبح قبلة للعلماء والباحثين والأكاديميين ولكافة الراغبين في التعرف إلى كل ما يتصل بالقرآن الكريم وتطور أدوات كتابته وجمعه وحفظه بجانب الرقاقات والمخطوطات القرآنية النادرة ، وكذلك التعرف على أعلامه عبر التاريخ ومشاهير قرائه وكل ما يتعلق بالأسانيد القرآنية المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.