/685707/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-ملامح-الحزن-تسيطر-على-دينا-في-بوستر-ملف-سري

نشرت الفنانة والراقصة دينا، البوستر الفردي لها في مسلسل «ملف سري»، والذي من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل من عام 2022، بجانب الفنان عمرو سلامة.

دوت الخليج يرصد ترويج الراقصة دينا لشخصيتها في مسلسل ملف سري

وشاركت دينا البوستر الفردي لمسلسل «ملف سري»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، الذي يتخذه عدد كبير من الجمهور للترويج لأعماله الرمضانية، وظهرت دينا خلال البوستر بملامح حزينة، ولبس محتشم، لكنه لم يتم الكشف عن دورها في المسلسل حتى الآن.

تفاصيل مسلسل ملف سري

مسلسل «ملف سري»، يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ويشارك في بطولته كلا من الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل «ملف سري»، في بداية الموسم الرمضاني المقبل من سنة 2022، ويشاهده الجمهور عبر قنوات Cbc و dmc، والحياة كمان يمكن أن يشاهده بدون فواصل إعلانية من خلال منصة Watch it الرقمية ومنصة شاهد الالكترونية، ويترقب عدد كبير من الجمهور الاعلان عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري التفاصيل الكاملة الخاصة بالعمل.

دينا تشهد اذدهار فني

من ناحية أخرى، شاركت الراقصة دينا في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «أصحاب ولا أعز» بجانب هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، وهو من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

كما شاركت في مسلسل «السيدة زينب»، تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى وتدور أحداثه فى 60 حلقة، والعمل بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، محمد رياض، أحمد وفيق، دينا، حسام داغر، أحمد خليل، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.