/685704/نائبة-مستقبل-وطن-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-لـ-4-وزراء-لإنشاء-شركة-قابضة-للنظافة-وإعادة-لتدوير

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله ، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان ، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، مثل شركات المياه والكهرباء.

دوت الخليج

طلب مناقشة عامة لـ 4 وزراء لإنشاء شركة قابضة للنظافة

وقالت النائبة ميرفت عازر، في طلبها، إن الشركة القابضة للنظافة ستكون مهامها تجميع القمامة من المصدر وتصنيفها وإعادة تدويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يساهم في القضاء على القمامة والمخلفات الضارة من أجل تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين.

وأشارت عازر إلى أن إنشاء هذه الشركة سيسهم بشكل كبير في تقليل التلوث البيئي الناتج عن التخلص من هذه النفايات الضارة من القمامة عن طريق دفنها أو حرقها مما يتسبب في انبعاثات غازات سامة تضر بصحة الإنسان والنبات، مثل غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يتسبب في قتل الغطاء النباتي ورفع درجة حرارة الأرض.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إنشاء هذه الشركة سوف يسهم بشكل كبير في توفير العديد من فرص العمل للشباب، لافتة إلى أن عملية إعادة تدوير مخلفات القمامة تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، الأمر الذي ينتج عنه تحقيق فوائد اقتصادية عديدة، وذلك لأن عملية تدوير القمامة ستصبح مصدر إيراد للدولة بدلاً من أن تكون عبء عليها.