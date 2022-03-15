/685702/النائب-محمد-زين-الدين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أزمات-تسويات-فنيين-التمريض

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن أزمة التسويات لفنيين التمريض وخريجي المعاهد الفنية للتمريض.

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وقال زين الدين في طلب الإحاطة: تلقيت العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، بشأن معاناة فنيين التمريض الحاصلين علي البكالوريوس التقني للتمريض دفعة 2020/2021/2022 بجميع المحافظات، حيث صدر تعليمات إدارية من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تم تعميمها علي جميع مدريات وادارات التنظيم والإدارة بجميع المحافظات تضمنت هذة التعليمات آلية التسويات لفنيين التمريض خريجي المعاهد الفنيه للتمريض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشكاوى كشفت أنهم حصلوا أثناء عملهم على دبلومة مكثفة مدتها عامين والصادر لهم قرار من وزير الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي رقم506 لعام2017 بمعادلة المؤهلات الحاصلين عليها بدرجة البكالوريوس التقني التكنولوجي في التمريض الممنوح من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بأن يتم تسوياتهم حتى عام 2023، إلا أنه عند التخرج فوجئوا بأن مدريات وإدارات التنظيم والإدارة يرفضون التسوية بحجة انتهاء فترة التسويات بسبب المادة 76من قانون81 الخدمة المدنية لسنة 2016، في الوقت الذي تنطبق فيه كل شروط التسوية عليهم وعدم ممانعة جهة عملهم بتسويات حالاتهم الوظيفية.

وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة تسوية الحالة الوظيفية لهم "التسوية في نفس المجال التمريضي"، مشيرا إلى أن هذا البكالوريوس يهدف لتقليل الفجوة العلمية بين التمريض ورفع مستوي الكفاءة والمهارة الفنية لخدمة المرضى.

وكان الرئيس السيسي صدق على مشروع قانون بشان الإيجار القديم لغير الغرض السكني،حيث يهدف القانون للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.