«رسالته مهمة».. أحمد فلوكس يشيد بمسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان قبل عرضه

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دوت الخليج يرصد تعليق أحمد فلوكس على البرومو الدعائي لمسلسل المشوار

نشر أحمد فلوكس البرومو الدعائي لمسلسل «المشوار»، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلا: «بعيدا عم أي أراء ليا في محمد، بس المسلسل ده رسالته مهمة جدا للجميع، بالتوفيق».

ويشارك في مسلسل المشوار بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني كلا من بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ومن المقرر عرضه على شاشة dmc، فضلا عن منصتي شاهد وواتش أت الرقمية.

أزمة أحمد فلوكس مع أمينة خليل

يذكر أنه، نشبت أزمة قوية بين الفنان أحمد فلوكس والفنانة أمينة خليل، بعدما قام الاخير بمهاجمتها بسبب مشهد لها ضمن حكاية “آخر الليل” من مسلسل “نمرة اتنين”، فكتب في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أحب أعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام”.

وأضاف: “لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولا ويكون قرارات رادعة، وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي”.

أحمد فلوكس يدافع عن نفسه

وبعدها خرج أحمد فلوكس ليدافع عن نفسه، مؤكدا أنه من عشاق أمينة خليل، فكتب: «أنا لم أهاجم أمينة خليل أبدا بل بالعكس أنا عارف كويس من يملك قوة أن يكون مشهد كهذا موجود وأنا قولتها وبقولها أنا واحد من عشاق أمينة أساسا”.

وتابع قائلًا: “وده اللي قولته تاني .. إن لم تستح فافعل وقل ما شئت ... وإن اختفى الحياء زاد البلاء بلاء... شتتنا معاني الكلام فتاهت معاني كلام الأديان فبارت الأخلاق وانتهت المبادئ وسادت المحرمات وأصبحت المحارم المحرمة هي الفعل والقول والظاهر فانتهى الشرف وسولب العرض وإن استمر الحال لن يكون هناك أرض .... احذروا احذروا احذروا”.