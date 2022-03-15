يتصدر فريق الاتحاد عالياً جدول ترتيب الدوري السعودي، ، بعد انتهاء الجولة 24 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022.
ويرصد دوت الخليج جدول الدوري السعودي :
جدول الدوري السعودي 2022
الاتحاد السعودي 57 نقطة
الهلال 46 نقطة
الشباب 46 نقطة
النصر 45 نقطة
ضمك 39 نفطة
الفتح السعودي 31 نقطة
أبها 31 نقطة
ألفيحاء 30 نقطة
الرائد 29 نفطة
الأهلي 28 نفطة
الطائي 26 نقطة
التعاون 25 نقطة
الفصيلي 25 نقطة
الاتفاق 24 نقطة
الباطن 22 نقطة
الحزم 14 نقطة.
يدخل فريق التعاون السعودي ضد الجيش السوري في الملحق الآسيوي، المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:50 مساءً.
انتهت أحداث مباراة التعاون والاتحاد، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
تواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي، والذي قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد، ولكن نتيجة المباراة لم تكن في صالح فريقه.
التعاون يضرب بالهدف الأول
تقدم التعاون بالهدف الأول في نتيجة المباراة، في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، عن طريق سميحان النابت، وسجل ليندر تاومبا الهدف الثاني ولكن التسلل يحرمه من الإحتفال بالهدف وفريقه.
عاد اتحاد جدة في نتيجة المباراة، بالهدف الأول والتعادل في اللقاء في الدقيقة الـ 86 عن طريق عبد العزيز البيشي، ليضع التعاون في موقف صعب بعد إهدار العديد من الفرص في المباراة.
سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد والفوز باللقاء، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من المباراة، ليقود فريقه للدور نصف نهائي الكأس.
تشكيل التعاون أمام الاتحاد:
في حراسة المرمى: كاسيو انجوس .
خط الدفاع: طارق عبدالله، نواف الصبحي، كريستيان لوينداما، سعد بالعبيد.
خط الوسط: أشرف المهديوي، الفارو ميدران، سميحان النابت.
خط الهجوم: مصطفى فتحي، تاوامبا، فهد الرشيدي.
فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من:
معتز البقعاوي، سليمان هزازي، عون السلولي، يزيد البكر، عبدالملك العبيري، نواف الرشودي، حسن العمري، زي لويس، هزاع الهزاع.
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