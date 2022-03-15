حازم عمر عن توقيع بروتكول تعاون بين التنسيقية وجامعة القاهرة: يسعي لتنمية قدرات الشباب..فيديو

/685690/حازم-عمر-عن-توقيع-بروتكول-تعاون-بين-التنسيقية-وجامعة-القاهرة-يسعي-لتنمية-قدرات-الشبابفيديو

‏‎قال النائب حازم عمر، نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بروتكول التعاون الموقع، بين التنسيقية وجامعة القاهرة، يهدف للاستفادة من البرامج المختلفة التي تنظمهاالجامعة، إضافة إلى عمل لقاء شهري بين التنسيقية وشباب الجامعة لتنمية قدراتهم، موضحا أن جامعة القاهرة تضم 270 الف طالب.

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وأوضح ان البروتكول يتضمن إقامة فعاليات ومؤتمرات التنسيقية داخل الحرم الجامعي من خلال قاعة المؤتمرات المركزیة والقاعات الأخرى طبقا لحجم وأهمیة الفاعلیة والعمل على توفیر منح تعليمية متى أمكن ذلك أو دراسات علیا بأسعار مخفضة لأعضاء التنسيقية وتوفیر اشتراك لأعضاء التنسيقية في المكتبة المركزیة الخاصة بجامعة القاهرة.

حازم عمر يعلق على توقيع بروتكول تعاون بين التنسيقية وجامعة القاهرة

وقع البروتكول كلا من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الإثنين، للعمل على خلق جیل واع من الشباب وقادر على القيادة في المستقبل .

كما شارك فى مراسم التوقيع عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، والنائب حازم عمر نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن سيد و كريم الكناني ، وأحمد مبارك وإنچي مراد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اهداف البروتكول نص بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة القاهرة والتنسيقية، على إمداد التنسيقية بعروض توضیحیة و أوراق تعريفية عن برامج الجامعة وسیاساتھا المختلفة وعن المراكز التابعة لھا التي تقدم الخدمات المختلفة للطلاب والمواطنين، والعمل على عقد لقاء دوري بین الجامعة والتنسيقية مع مجموعات شبابیة مختلفة من طلبة الجامعة وخريجيها وأعضاء الھیئة المعاونة لعقد مناقشات حول القضایا العامة.