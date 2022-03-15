منظمة حفل شيرين عبد الوهاب تكشف سر مفاجيء حول بكائها

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مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب تثير فضول الجمهور ومحبيها بسبب ظهورها الأخير بحفلها في الكويت وبكائها على المسرح في أحدث ظهور لها عقب انتشار أنباء تفيد بعودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

دوت الخليج يكشف سر بكاء شيرين عبد الوهاب

بكاء شيرين عبد الوهاب

كشفت فاطمة حمادة، منظمة حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخير بالكويت، عن سر بكاء الفنانة على المسرح، لافتة إلى أن الحفل تعرض لتدخلات من إحدى الجهات أدت إلى ارتباك وسوء تنظيم، وجاء ذلك بمداخلة هاتفية مع الإعلامي صبحي عطري والإعلامية بسنت شمس.

وأضافت بمداخلتها عبر برنامج MBCTrending، قائلة: “الكلام عن تأخر شيرين أكثر من ساعتين عن موعد صعودها للمسرح غير صحيح، والمطرب آدم نزل من المسرح في موعده الساعة 11 مساء، وبعدها بدأت وصلة شيرين.. واستغرق تغيير الفرقة الموسيقية بعض الوقت، خاصة وأن فرقة آدم مكونة من 15 شخصا، وفرقة شيرين كانت أوركسترا تضم أكثر من 40 عازفا”.

‎‎منظمة حفل شيرين عبد الوهاب

واستكملت منظمة حفل شيرين: “موعد بدء الحفل كان الساعة 8:30 مساء، وبدأنا فعليا الساعة 9 مساء بسبب تأخر الجمهور، أما السؤال عن استمرار وصلة شيرين لمدة ساعة واحدة فقط فيوجه للجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، لأنها أعطتنا التصريح حتى الساعة الواحدة صباحا، في حين أن نفس اليوم شهد حفلا للفنان عبد الله الرويشد امتد للثالثة فجرا”.

واستطردت: “تقريبا ثلاثة أرباع برنامج شيرين الذي تم التحضير له لم يقدم، بسبب جهات منح التصريح التي أوقفتنا، رغم أن التصريح يسمح لنا بمواصلة الحفل حتى الثالثة إلا الربع”، كما ردت على سؤال عن أسباب سوء التنظيم موضحة: “حدثت عملية تخريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل”.

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وقالت فاطمة حمادة أيضًا: “وعلى هذا الأساس تقدمنا بشكوى رسمية وسنأخذ حقنا، والارتباك استمر نصف ساعة تداركنا خلالها الأمور وسيطرنا على الوضع مع رجال الأمن، وبعدها عاد الحفل لحالته الطبيعية، وطبيعي وجود شكوى من بعض الناس بعدما حدث”، وفيما يخص رفض شيرين عمل بروفة بسبب استيائها من مشاركة آدم بدون علمها؟ قالت: “لا يستطيع أي منظم حفل التعاقد مع فنان دون الرجوع إلى الفنان الأساسي”.

واختتمت: “وفي البداية كان الحفل لشيرين فقط، وعندما عرضنا عليها رحبت وقالت أنا بحب آدم، أما البروفة فهي أمر يرجع للفنان، ونحن نظمنا حفل شيرين السابق في الكويت ولم تقم بإجراء بروفة”.