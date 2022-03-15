سها سعيد عن توقيع بروتكول تعاون مع جامعة القاهرة: يستهدف الشباب»..فيديو

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قالت الدكتورة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بروتكول التعاون مع جامعة القاهرة، يعتبر الـ 8 للتنسيقية بعد عدد من البروتكولات التي عقدت مع محتلف الوزارت، من خلال تعاون يستهدف فئات الشباب، لافتة إلى ان جامعة القاهرة صرح علمي كبير يضم شباب من مختلف الفئات الاجتماعية.

دوت الخليج

تفاصيل توقيع بروتكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب وجامعة القاهرة

وأكدت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سها سعيد، خلال لقائها على فضائية أكستر نيوز، أن البروتكول يستهدف الشباب، ويأتي فى اطار من التشاركية، لافتة إلى زيارة جامعة القاهرة القاهرة لدعوة الشباب للقيام بدورهم فى التصويت للتعديلات الدستورية الجديدة دون الانحياز لطرف دون أخر، موضحة أنه لابد من وجود تواصل مستمر مع الشباب.

‏‎وقع البروتكول كلا من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الإثنين، للعمل على خلق

جیل واع من الشباب وقادر على القيادة في المستقبل .

كما شارك فى مراسم التوقيع عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، والنائب حازم عمر نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن سيد و كريم الكناني ، وأحمد مبارك وإنچي مراد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اهداف البروتكول

نص بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة القاهرة والتنسيقية، على إمداد التنسيقية بعروض توضیحیة و أوراق تعريفية عن برامج الجامعة وسیاساتھا المختلفة وعن المراكز التابعة لھا التي تقدم الخدمات المختلفة للطلاب والمواطنين، والعمل على عقد لقاء دوري بین الجامعة والتنسيقية مع مجموعات شبابیة مختلفة من طلبة الجامعة وخريجيها وأعضاء الھیئة المعاونة لعقد مناقشات حول القضایا العامة.

كما تتم دعوة ممثلي التنسيقية في كافة الفاعلیات والمؤتمرات التي تعقدھا جامعة القاھرة والجھات والمراكز التابعة لها، وإقامة فعاليات ومؤتمرات التنسيقية داخل الحرم الجامعي من خلال قاعة المؤتمرات المركزیة والقاعات الأخرى طبقا لحجم وأهمیة الفاعلیة والعمل على توفیر منح تعليمية متى أمكن ذلك أو دراسات علیا بأسعار مخفضة لأعضاء التنسيقية وتوفیر اشتراك لأعضاء التنسيقية في المكتبة المركزیة الخاصة بجامعة القاهرة.