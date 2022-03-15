/685686/قلدها-الجمهور-يربط-بين-أزياء-ويجز-وهدى-المفتي

تصدر حفل ويجز أمس التريند وذلك بعد ظهور ويجز بإطلالات غريبة، والتي جعلته حديث الساعة وجاءت الإطلالات ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، والذي دفع الجمهور للمقارنة بين أزياء ويجز وهدى المفتي خاصةً إطلالاتها الأخيرة بالجاكيت الأخضر.

دوت الخليج يرصد لكم مقارنة الجهور بين أزياء ويجز وهدى المفتي وذلك خلال السطور القادمة.

أزياء هدى المفتي وويجز

وظهر ويجز في الحفل بأول إطلالة له بجاكيت باللون الأخضر الواسع، والذي أثار الجدل بشكل كبير، كما أرتدى شورت باللون البنفسجي وقميص باللون الكافيه، وقد قارن الجمهور بين هذه الإطلالة وإطلالة هدى الفمتي الأخيرة التي كانت ترتدي بها جاكيت باللون الأخضر أيضًا.

وهي الإطلالة التي قارن بينها الجمهور وبين إطلالة ويجز في حفل السعودية بموسم الرياض، والتي حققت نجاح كبير وذاع صيتها في مصر والعالم العربي.

أغنية البخت وعلاقتها بهدى المفتي

وفي سياق آخر، تعد «البخت» لـ ويجز جديدة من نوعها، حيث أنه للمرة الأولى يطرح فيها مطرب الراب تراك حزين يشكو خلاله من ترك حبيبته له، ومنذ أن طرحها بدأ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطف معه ووجه أصابع الاتهام للفنانة هدى المفتي بأنها هي حبيبته التي خذلته.

وجاءت تلك التخمينات بعد أن تعاون الثنائي سويًا في مسلسل «بيبمو»، وظهرت هدى من كواليس إحدى حفلات ويجز وهي تغني معه.

أسباب خذلان ويجز لهدى المفتي

ومن أكثر العلامات التي أكدت للجمهور ارتباطهما، وضعهما لذات الايموجي ببايو الحساب الرسمي في «انستجرام» وهي حمامة بيضاء.

فغرد واحد من الجمهور عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: ‏انا و الرجالة رايحين ناخد حق ويجز من هدى المفتي.

الجمهور يهاجم هدى المفتي

واستنكر الأخير قائلًا: ‏معقوله هدي المفتي عملت كل ده يا ويجز؟؟؟؟

وكتب الآخر: هدى المفتي عاملة ستوري ع انستجرام بتتصور ف المراية ع البخت بتاعت ويجز، حستها لسه ماسحة عنيها من العياط وبتبص للمراية وويجز بيقول "ومقدرش أسيبك موجوع" كأنها بتبصله، تحريات الكلب بتاعتي بتقولي إن كان ف بينهم كلاش وشكلها هتصالحه. ربنا يهنيهم.

وعلق الأخير: هو لو هدى المفتي بجد اللي عملت ف ويجز كدا يبقي حرام عليها.