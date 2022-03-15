/685701/الأرصاد-الجوية-استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة-ومتوقع-سقوط-أمطار

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة مازالت منخفضة بشكل ملحوظ خلال فترات النهار وشديد البرودة خلال فترة الليل، مشيرا إلى أن درجه الحرارة على القاهرة الكبرى وصلت ما بين 15 الى 17 درجة بينما فى جنوب البلاد من 20الى 22 درجة مئوية.

دوت الخليج

اخر تطورات الطقس اليوم

أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد لجوية، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن نشاط الرياح يؤثر على انخفاض درجات الحرارة ، موضحا أن فرص سقوط امطار ستكون خفيفه الى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وقال مدير مركز التبؤات بالأرصاد الجوية، أن هناك امتداد لسقوط أمطار خفيفة لكن لم يشعر بها بعض المواطنين، موضحا أن موجه انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد مستمرة حتي الأربعاء، مضيفل” إنه مع بداية بعد غدا الخميس تشهد البلاد ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة نسبيا بمعدل درجتين الى 5 درجات فى اليوم.

يذكر أنه ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة البحر الأحمر،أمس الاثنين، حيث أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح، وحالة البحر المضطربة، فضلا عن إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على اتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وكان محافظ البحر الأحمر، قام بجولة شاملة على الأسواق والمحلات التجارية، بالغردقة، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

و تفقد المحافظ، بعض السلاسل التجارية، وتابع توافر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، وحذر التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.