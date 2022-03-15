وزير الخارجية يلتقي وزير البيئة والمياه الماليزي (صور)

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير البيئة والمياه الماليزي "توان إبراهيم توان مَن”.

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ويأتي ذلك في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.

ويبحث وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير التجارة والصناعة الماليزي سبل التعاون بين البلدين.

وزير الخارجية يلتقي وزير البيئة والمياه الماليزي

و صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة ال ٢٧ للمؤتمر وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة القادمة وصولاً إلى المؤتمر، خاصةً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس.

وكان قد استقبل الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد عزمين علي، أمس الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار زيارته الجارية إلى ماليزيا، ضمن الجولة الآسيوية، وذلك من أجل التباحُث بشأن تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمسائل ذات الصِّلة بدفع العلاقات الثنائية قدماً نحو آفاق أرحب.

وأقام الوزير الماليزي بتقديم مأدبة عشاء عمل على شرف حضور وزير الخارجية المصري. وتم حضر اللقاء كل من وزير المالية والاقتصاد الماليزي، ولفيف من المسؤولين الحكوميين ، وكبار قادات وممثلي مجتمع الأعمال الماليزي ، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروناس الماليزية".