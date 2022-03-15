/685693/ري-أسيوط-تم-تنفيذ-72-من-أعمال-تأهيل-وتبطين-الترع-بالمحافظة-ضمن-حياة-كريمة

قال عمرو سيف النصر، مدير عام الرى بمحافظة أسيوط، أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يستهدف تأهيل وتبطين 300 كيلو متر من الترع بالمحافظة ،موضحا أن هذا المشروع تمكن من تنفيذ 210 كم بنسبة 72% من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة أسيوط.

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وأوضح عمرو سيف النصر، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أنه بحلول 30-6-2023 سوف ينتهى هذا المشروع القومى من تأهيل وتبطين ترع بطول 600 متر فى محافظة أسيوط

معايير اختيار الترع ضمن أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

وأوضح أن الترع المتعبة هى التى يتم أخضاعها لعملية التأهيل والتبطين ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة فى محافظة أسيوط، بالأضافةالى الترع التى توجد بها مشاكل فى وصول المياه الى النهايات.

ولفت إلى أنه يتم حصر الترع المتعبة فى المحافظة عن طريق مرور مهندس الرى المختص ويقوم بعرض تقرير دورى، بالأضافة إلى وجود روابط منتفعين مشكلة على كل الترع من المواطنين ويقوموا بعرض الترع التى توجد بها مشاكل، ومن ثم يتم وضع تلك الترع فى أولويات أعمال المبادرة من أجل توصيل المياه الى النهايات الترع فى أسرع وقت.

المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأكد عمرو سيف النصر، على أن هذا المشروع هو مشروع قومى وهام للغاية، مؤكدا أنه فى هذه الفترة أصبح لا يوجد مشاكل فى نهايات الترع المتعبة ولا توجد مشاكل مياه داخل محافظة أسيوط، وذلك بسبب اهتمام هذا المشروع بالترع المتعبة منذ بدايته، مشيرا الى أن هذا المشروع يدبر مياه بنسبة تتراوح من 30 الى 40%.

وتابع سيف نصر، أن شكل مجارى المياه كان غير حضارى، ولكن أصبح حاليا منظرا حضاريا بعد أعمال هذا المشروع القومى والذى بدأ منذ عام ونصف، مؤكدا أن ردود فعل المواطنين فى المحافظة ممتزة للغاية بسبب الأنجازات التى حدثت فى الماحفظة.