الشروط والخطوات.. جائزة اليونيسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2022

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو فى مجال تعليم الفتيات والنساء للعام الحالى فى نسختها السابعة، والتى تم إطلاقها من خلال اليونسكو فى مارس الجارى.





وأشار التقرير إلى أن الجائزة تهدف إلى تحسين وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء، والأنشطة التى تتسم بالابتكار أو التى تُحدث أثرًا عظيمًا، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع المرتبط بالتعليم، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأوضح التقرير أن الجائزة تُمنح للجهود المتميزة التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التى تضطلع بأنشطة فى مجال تعليم الفتيات والنساء، من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية، وتقدر قيمتها بـ 50000 دولار سنويًّا لفائزين يبذلان جهودًا بارزة لصالح تعليم الفتيات والنساء.

وأفاد التقرير أنه يمكن للراغبين فى التقدم لهذه الجائزة التواصل مع اللجنة الوطنية، من خلال البريد الإلكترونى الموضح أدناه، لإنشاء حساب للتقديم، خاصة أن عملية الترشيح النهائية واعتماد الترشيحات، ستتم من خلال اللجنة الوطنية لليونسكو، بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة: [email protected] - [email protected]

وللمزيد من المعلومات واستيفاء استمارة الجائزة، والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى التالى من هنا

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بالآتى:

ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.

خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من خلال البريد الإلكترونى قبل موعد غايته 10 مايو 2022، حتى يتسنى للجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية وهى: لجنة (التربية) برئاسة محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، ولجنة (العلوم الاجتماعية والإنسانية) برئاسة أحمد زايد عضو مجلس الشيوخ، البت فى الترشيحات المقدمة، وإرسالها لمنظمة اليونسكو.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لليونسكو وافق على هذه الجائزة عام 2015 لمكافأة المشاريع والبرامج الرائدة فى هذا المجال، وقد فازت مؤسسة مصر الخير بهذه الجائزة عام 2018، والتى تعد أول مؤسسة تنموية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفوز بهذه الجائزة الدولية عن مشروع "الفرص التعليمية للأطفال فى القرى المحرومة من خلال مدارس المجتمع"، حيث تمنح الجائزة للمشروعات ذات القيمة المجتمعية العالية، والأكثر تأثيرًا فى المجتمعات والأمم المختلفة.