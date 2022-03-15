وزير الخارجية يلتقى وزير المياه الماليزى بكوالالمبور (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير البيئة والمياه الماليزى "توان إبراهيم توان مَن"، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 27 للمؤتمر وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة القادمة وصولاً إلى المؤتمر، خاصةً فى القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِى مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس.

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