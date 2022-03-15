محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.





وأكد محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان، موجها كل الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان ومراجعة توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل قبل قدوم شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بداية من غدا داخل بازار بورسعيد الجديد، لبيع السلع المخفضة لأبناء المحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، والمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، والالتزام بإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والاستمرار فى تنفيذ خطط التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية وأماكن التجمعات والمساجد، والتأكيد على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير بالاسواق والشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وتواصل أعمال النظافة والتطهير بالمساجد والمناطق المحيطة على مدار اليوم، وتكثيف أعمال المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية "كمية – جودة"، تكثيف الحملات على (المجزر – محال بيع الطيورالحية - المطاعم – محال تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الرمضانية - الكافتيريات، وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود بأنواعه (تقليدى –الغازالطبيعى) وتوافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة (تجارى – منزلى) وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة فى هذا الشأن.



وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كل أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعى بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلى بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.