الرى: تأهيل 8747 كيلو متر من الترع منهم 3024 كيلو بمراكز «حياه كريمة»

جدة - نرمين السيد - وتم خلال الاجتماع - والذى عقد بمقر وزارة الرى بالعاصمة الإدارية الجديدة - استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، إذ وجه الوزير بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

وقد تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4502 كيلومتر، وجار العمل فى ترع بأطوال 4245 كيلومترا أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2724 كيلومترا، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن إلى 11471 كيلومترا، كما تم تأهيل 53 كيلومترا من المساقى حتى الآن.، كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ تم تنفيذ أعمال تأهيل 1511 كيلومترا من الترع، وجار تنفيذ 1531 كيلومترا أخرى.



وتابع وزير الرى موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه الدكتورعبدالعاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة وزارة الرى المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الأهلى، والبنك الزراعى، لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.2 مليون فدان خلال الفترة الماضية.



واستعرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات.. موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى الآن إزالة أكثر من 46 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 6.6 مليون متر مربع.

كما وجه عبدالعاطى خلال الاجتماع بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات وزارة الرى للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أى تعديات على المخرات بشكل فورى.



كما تم مناقشة موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام المياه، وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم فى سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه فى الدلتا.

وتم عرض موقف الأعمال التى تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسؤولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة، من محطات الرى والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان وخمس مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

وتم خلال الاجتماع أيضا عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمس محافظات هى: أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية، ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لثلاثة آلاف موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة.

وتم أيضا عرض الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائى، وتنفيذ معاينات لـ 60 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا فى إطار أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، والمساهمة فى أعمال مشروع الكود العقارى.



جرى خلال الاجتماع مناقشة إعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية وخرائط للوطن العربى ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، وإتاحتها مجانا على الموقع الرسمى للهيئة قريبا، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذى يعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، فضلا عن دبلوم الموارد المائية المشتركة، والتى تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية، من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.

وشدد وزير الرى - فى نهاية الاجتماع - على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.