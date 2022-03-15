وزير الزراعة: الرئيس السيسى يوجه دائما بتقديم أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال الحفل الختامى لانتهاء الدورات التدريبية لمركز الأقصر التنسيقى، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، حيث قام وزير الزراعة بتسليم شهادات التدريب لـ 32 مبعوثا من 11 دولة إفريقية، بالإضافة إلى الهند وأرمينيا وسيريلانكا، بحضور حمدى لوزة نائب وزير الخارجية المصرى للشئون للشئون الإفريقية، وبرافين اجروال مدير برنامج الغذاء العالمى، وبعض سفراء الدول الإفريقية.

وقال القصير إن هناك تعاونًا كبيرًا مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية، حيث تنفذ الدولة المصرية حاليا مشروعات زراعية كبرى، مشيرا إلى أن الزراعة فى الفترة الأخيرة أثبتت أنها من أهم القطاعات المؤثرة فى اقتصاديات الدول، ولم تعد فقط مسئولة عن الأمن الغذائى، ولكنها أصبحت أيضا أمنا قوميا.

وأضاف "نحن سعداء بتدريب زملائنا من الدول الإفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذى شهدته الزراعة فى السبع سنوات الماضية من نهضة غير مسبوقة"، قائلا إن هناك اتفاقا مع برنامج الغذاء العالمى أن يكون مركز الأقصر التنسيقى منصة للتدريب لكل الدول الإفريقية، وأن يكون منارة لتدعيم الزراعة وبصفة خاصة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالجنوب.

وأشار إلى أن معظم المشروعات تتم حاليا فى صعيد مصر، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية الاحتوائية وهى تنمية كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع، وأيضا ريادة الأعمال والابتكارات بصفة خاصة فى مجال الزراعة.

وتابع أن هناك قضايا كثيرة يجب أن تحظى باهتمام الزملاء الباحثين فى الدول الأفريقية منها قضايا المياه والملوحة، والتعامل مع التغيرات المناخية والتصحر والأمراض ويجب أن نسعى لتقديم حلول وابتكارات وبحوث تطبيقية لهذه الموضوعات الهامة المؤثرة فى الأمن الغذائى للدول.

وأشار السيد القصير إلى أن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية وتحتاج إلى التكامل من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومى وزيادة الإنتاجية وتدعيم المشروعات والبحوث، فى مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم فى ذلك.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى فى تدريب المبعوثين الأفارقة، كما وجه الشكر إلى العاملين فى العلاقات الزراعية الخارجية والمركز الدولى للزراعة.

من جهته، أعرب مدير برنامج الغذاء العالمى عن سعادته ببدء نشاط مركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والدور الذى سيقوم به ليس فقط فى نقل الخبرات المصرية للمتدربين فى المجال الزراعى وهو ما لاحظه أثناء فترة التدريب والاندماج الذى حدث بين المتدربين ومصر بحضارتها القديمة تخلق زخما من المعرفة لدى المتدربين.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع مصر منذ سنوات طويلة، والتطلع إلى تدعيم وزيادة وتوثيق هذا التعاون مستقبلا، كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذى حققته وزارة الزراعة فى التكامل ما بين المركز الدولى للزراعة بتاريخه الطويل ومركز الأقصر التنسيقى، وهو ما سيكون له دور كبير فى إثبات إمكانية تحقيق النجاح فيما يتعلق بجنوب الجنوب.

بدوره، قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة إن مصر سعت خلال الأعوام الماضية، إلى تعاون جنوب الجنوب من خلال التعاون مع شركاء التنمية، ولقد كان لبرنامج الغذاء العالمى دورا كاملا ملموسا فى تطبيق استراتيجيته الجديدة (2018 – 2023)، حيث حرص البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية على إنشاء أول مركز لتدريب المعنيين بالزراعة بكافة أشكالها، بمحافظة الأقصر بصعيد مصر وقد كان الهدف من اختيار مدينة الأقصر لإقامة هذا المركز ما تتمتع به من تاريخ حضارى طويل، حيث كانت فى أحد العصور عاصمة لصعيد مصر.

وأضاف أنه كان هناك حرص من وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى على أن يكون إطلاق عمل المركز عاكسا للهدف من إنشائه، ألا وهو تعاون جنوب الجنوب بمعناه الواسع أى التعاون بين دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، وهو ما انعكس من خلال مشاركة 32 ضيفا ولن أقول متدربا وهم فى بلدهم الثانى مصر.