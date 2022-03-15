مدبولى: تعزيز التعاون التجارى مع الشركاء العرب والأفارقة أولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - ضم الوفد محمد الأمين ولد الذهبى، وزير المالية الموريتانى ومحافظ البنك الإسلامى للتنمية، والدكتور الأمين عثمان ماى، وزير الاقتصاد الكاميرونى، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودى، وزينب شمسُنا أحمد، وزيرة المالية النيجيرية، والدكتور سيدى ولد التاه، مدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا (باديا)، وبنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية، وعدداً من أعضاء وفد برنامج جسور.

كما حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمقابلة الوزراء العرب والأفارقة أعضاء مجلس حوكمة "برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية" (AATB)، والرؤساء التنفيذيين للبنك الإسلامى للتنمية (ISDB)، ورؤساء المؤسسات المالية، وذلك فى إطار زيارتهم الحالية لمصر للمشاركة فى "الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعد منصة جيدة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية.

كما أكد رئيس الوزراء على تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وهى واحدة من أكثر المؤسسات الأعضاء نشاطاً فى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مضيفاً أن مصر تعتزم أيضاً تكثيف التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى المستقبل، فى ضوء البرامج الرائدة التى تنفذها، وخاصة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية الأعضاء، ودعم تمويل التجارة.

وفى السياق ذاته، شدّد الدكتور مصطفى مدبولى على أن تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، خاصة فى هذا الوقت الذى يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتطورات التى تشهدها الساحة الدولية.

وأضاف أن مصر ستواصل مساهمتها فى تعزيز جهود القارة الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، والمساعدة فى إطلاق الإمكانات الهائلة للتعاون الأفريقى من خلال مختلف الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ومنصات التعاون الاقتصادى التى تعزز من قوة الشراكات.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق لتنمية محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ومن بينها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك فى إطار الجهود لدعم حركة التجارة والاستثمار مع الدول الإفريقية والعربية.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من فرص التعاون المثمر، مستعرضةً فى هذا الصدد بعض المبادرات التى تضمنت تنمية الصادرات المصرية للسوق الإفريقية، وإنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، تمهيداً للإعلان عنها خلال الاجتماع السنوى المقبل لمجلس محافظى البنك الإسلامى المزمع عقده فى شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022، فضلاً عن تأهيل عدد من السيدات من رائدات الأعمال فى مجال الحرف التراثية لتعزيز قدراتهن التصديرية لمختلف الأسواق الدولية، ومبادرة تأمين العمليات التجارية والاستثمارات بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وكذلك الدخول فى شراكات استثمارية مع القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD.

وفى ذات السياق، استعرض المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ملامح "برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية" (AATB)، الذى تم إطلاقه عام 2017 فى المغرب، بهدف إنعاش العلاقات العربية الإفريقية، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز التجارة بين المنطقتين عن طريق تدخلات محددة ومكونات مخصصة لتمويل التجارة والاستثمار.

وأشار المهندس هانى سالم سنبل لما شهدته الفترة الماضية من انضمام أعضاء جدد لبرنامج جسور، لاسيما بعد أن لمسوا دوره خلال أوقات الأزمات، لافتاً إلى الدور المهم الذى لعبه خلال أزمة كورونا، وما وفره من دعم وحلول مبتكرة للدول الأعضاء، للتغلب على الآثار السلبية للجائحة.

فيما أعرب وزير الاقتصاد الكاميرونى عن أمله فى تعزيز آفاق التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، بما يحقق التكامل بين المنطقتين العربية والإفريقية، وهو الأمر الذى بات ملحاً فى ظل الأزمات الصحية والتحديات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حالياً.