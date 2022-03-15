تطيعم 132 ألف مواطن بلقاحات كورونا ضمن حملة طرق الأبواب فى أسوان

جدة - نرمين السيد - انتهت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، حتى اليوم، من تطعيم 131 ألفا و998 مواطنا ومواطنة، ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتى انطلقت يوم 6 مارس الجارى وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.





وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بأسوان - فى تصريح اليوم - إن إدارة أسوان الصحية سجلت تطعيم 34 ألفا و868 مواطناً، فيما تم تطعيم 11744 مواطناً بإدارة دراو الصحية، و36 ألفا و277 مواطناً بإدارة كوم أمبو الصحية، و8033 مواطناً بإدارة نصر النوبة الصحية، و 19032 مواطنا بادارة شرق مركز ادفو الصحية، 22 ألفا و44 بادارة غرب مركز ادفو الصحية. وأشار مدير الطب الوقائى، إلى أن الحملة تستهدف جميع المواطنين من سن 12 عاما وأكثر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما فى السابق، وذلك خلال مواعيد من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا، موضحا بأنه تم إعداد وتجهيز 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات.

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