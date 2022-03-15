مسلسلات شهر رمضان 2022.. نانسي عجرم مفاجأة «يوتيرن»

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تستعد الفنانة نانسي عجرم، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد تعاقدها على تقديم تتر مسلسل «يوتيرن»، الذي يخوض بطولته كلا من الفنانة ريهام حجاج، ويشهد عودة توفيق عبد الحميد للساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد مشاركة نانسي عجرم في مسلسل «يوتيرن» المقرر عرضه في رمضان 2022

ويعد مسلسل «يوتيرن» من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

قصة مسلسل يوتيرن

وتدور أحداثه حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

يعرض مسلسل «يوتيرن»، ضمن مسلسلات رمضان 2022 على عدد من القنوات الفضائية، والمنصات الالكترونية، منها «ON E»، «CBC»، «الحياة»، «المحور»، «القناة الأولى المصرية» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الأصلية بدون فواصل إعلانية.

هذا وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «يوتيرن»، المقرر عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2022، البوستر الدعائي للعمل، والذي ظهر خلاله كلا من بطلة العمل الفنانة المتألقة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذي يشهد عودته للساحة الفنية بعد غياب.، إذ كان أول ظهور له على الساحة في 28 سبتمبر الماضي، بعدما قرر أن يشارك جمهوره صورة له برفقة كلابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أحدث ألبومات نانسي عجرم

من ناحية آخرى، كانت أحدث ألبومات نانسي عجرم بعنوان «نانسى 10” والذي يضم حوالي 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين وبلهجات متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائمًا نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى لتستطيع مواكبه كل جمهورها في كل مكان.

وكانت آخر أعمالها من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، ومكس وماستر إيلى بربر، والموزع الموسيقى هادى شرارة.