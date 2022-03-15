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دوت الخليج

أوضح المركز الإعلامي للموانئ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادرات شملت تداول 7436 طن بضائع عامة ومتنوعة و67 شاحنة ، بينما شملت حركة الواردات تداول 472 طن بضائع عامة ومتنوعة و187 شاحنة و 15 سيارة ملاكي.

تداول 7908 أطنان بضائع عامة و254 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

وأشار أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 96 شاحنة و 14 سيارة ملاكي ، وغادرته السفينة ندى بحمولة 5700 طن اسمنت تصدير إلى بورسودان .

وأكد أن ميناء نويبع، استقبل السفينة سيناء والسفينة عمان ، وغادرته السفينتان سيناء وعمان ، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 356 طن بضائع عامة و 116 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا ، وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1736 طن بضائع عامة ، بينما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة.

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4592 شاحنة.

وأوضح أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 25314 طنا، تشمل 18488 طن فوسفات، و982 طن يوريا، و3290 طن كسب صويا، و2554 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40906 أطنان، تشمل 11787 طن قمح، و1089 طن خشب زان، و7449 طن فول، و8766 طن أبلاكاش، و8500 طن سلاج، و2815 طن حديد، و500 طن خردة.

وأشار إلي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 654 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من (الإمارات، والمغرب، وقطر، والسعودية، والأردن، وإسبانيا، وهولندا، وبنجلاديش، وبلجيكا، وكرواتيا، وفرنسا، وألمانيا، وسلوفينيا، والصين، وإيطاليا، ومالطا، وسنغافورة، وأمريكا، وكرواتيا، وإستونيا، وفيتنام)، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 434 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 4045 حاوية مكافئة.