/685680/من-عشاقها-أحمد-فلوكس-يثير-الجدل-بسبب-هجومه-على-أمينة-خليل

أثار الفنان أحمد فلوكس جدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بسبب تعليقه على أزمته مع الفنانة أمينة خليل، بعد هجومه عليها بسبب إحدى مشاهدها بمسلسل “نمرة اتنين” ضمن حكاية آخر الليل التي شاركها بطولته الفنان إياد نصار.

دوت الخليجتكشف تعليق جديد لـ أحمد فلوكس

أحمد فلوكس وأمينة خليل

عاد الفنان أحمد فلوكس ليثير الجدل من جديد بسبب هجومه على الفنانة أمينة خليل، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا لم أهاجم أمينة خليل أبدا بل بالعكس أنا عارف كويس من يملك قوة أن يكون مشهد كهذا موجود وأنا قولتها وبقولها أنا واحد من عشاق أمينة أساسا”.

وتابع قائلًا: “وده اللي قولته تاني .. إن لم تستح فافعل وقل ما شئت ... وإن اختفى الحياء زاد البلاء بلاء... شتتنا معاني الكلام فتاهت معاني كلام الأديان فبارت الأخلاق وانتهت المبادئ وسادت المحرمات وأصبحت المحارم المحرمة هي الفعل والقول والظاهر فانتهى الشرف وسولب العرض وإن استمر الحال لن يكون هناك أرض .... احذروا احذروا احذروا”.

أزمات أحمد فلوكس

استكمل الفنان أحمد فلوكس: “أحب أعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام.... ولا هما كمان بيعلقوا زي ما تقال في المشهد اللي سمحوا بيه… ولا مش فاضين وبيشتغلهم هما التلاتة عادي فمش مركزين زي ما قالوا ولا ده عرض علشان الظروف الاقتصادية ولا ده إيه حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقال أيضًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله ... أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة اتجاه المنتج والمؤلف والمخرج من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائين أولا ويكون قرارات رادعة وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي و يتم محاسبه المسول عن الموافقة علي هذا المشهد من قبل الرقابة ويعاقب عقاب شديد ليكون عبره لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزله الاخلاقيه والدينيه و المجتمعيه”.

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واختتم قائلًا: “ان يتحدوا جميعا مع مجلس الشعب و السلطه التنفيذيا لوضع حد لكل ما يحدث لان إن أردت بناء أمة فعليك أولا بالأخلاق وبهذا الشكل نحن نبني كباريه مش أمة قوية”، ولم يكن المرة الأولى التي يثير بها الفنان أحمد فلوكس الجدل بسبب رأيه في زملائه بالوسط الفني.