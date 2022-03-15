بإطلالات غريبة كالمعتاد.. أزياء ويجز في حفله بموسم الرياض «صور»

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أحيا مغني الراب الشهير ويجز حفله بالسعودية أمس ضمن فعاليات موسم الرياض، ولكن كالمعتاد ظهر ويجز بأزياء غريبة خارجة عن المألوف، كما تصدرت حفلته التريند، نظرًا لشعبية ويجز الواسعة وحب الجمهور له.

دوت الخليج يرصد لكم صور وتفاصيل حفل ويجز بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك خلال السطور القادمة.

ويجز بإطلالات غريبة

ظهر ويجز في الحفل بأزياء غير مألوفة للعين، من تصميم prod antzoulis والذي يشتهر بلمسه خاصة له في معظم أزيائه، وكانت أول إطلالة لـ ويجز أرتدي فيها جاكيت أخضر من النوع الواسع، وشورت باللون البنفسجي.

الإطلالة الثانية لـ ويجز

كما ظهر ويجز بإطلالة ثانية ضمن أزياء السبعينات والثمانينات، وكانت من تصميم prod antzoulis والتي ظهر فيها ببدلة سوداء بها نقوش بيضاء، وأثارت الجدل حول ويجز، وأنضمت هذه الإطلالات ضمن سلسلة إطلالات ويجز الغريبة.

سلسلة نجاحات ويجز

ومن الجدير بالذكر أن أغنية «البخت» لـ ويجز مازالت متصدرة مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وقد تخطت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة بعد طرحها بفترة قصيرة.

وكانت الأغنية من النوع الحزين، التي أثارت الجدل حول ويجز وأثارت التساؤلات إذا كان ويجز خارج من قصة عاطفية فاشلة، لأن الأغنية اختلفت تمامًا عن اللون الذي كان يقدمه ويجز خلال الفترة السابقة.

وتوالت سلسلة نجاحات ويجز حيث تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان «أقوى ميكس» وذلك على موقع الڤيديوهات الشهير «يوتيوب».

معلومات عن ويجز

أحمد علي ويعرف باسم ويجز (مواليد 1998) هو مغني تراب وممثل مصري.حقق النجومية في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لتراك دورك جي في 11 مارس 2020، لاقت الأغنية نجاحاً ضخماً في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط. وهو المغني المصري الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021.

ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية وترجع أصوله إلى الأقصر، تخرج من الجامعة الأمريكية بعد تخرجه عمل في شركة اتصالات قبل أن يتركها ليركز في مجال الغناء، بداية ويجز كانت من خلال اغنية "بطلوا فيك"، الا أن اولى نجاحاته كانت اغنية "TNT" التي طرحت عام 2018 كما شارك في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له.