/685685/وزير-المالية-خلال-لقائه-بسفيرة-الإمارات-بالقاهرة-التضامن-العربى-ركيزة-أساسية-لمواجهة-التحديات-العالمية

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الجديدة فى القاهرة، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لافتا أن التضامن العربى يعد ركيزة أساسية فى مواجهة التحديات والمخاطر العالمية.

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وأضاف معيط: حريصون على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى كل المجالات، لما للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع خاص وأبعاد تاريخية وشعبية مشتركة، بما يمثل نموذجًا للأخوة العربية، مؤكدا أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

وتابع: نتطلع إلى تعزيز آفاق الاستثمار بين البلدين مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، وتوفير مقومات النجاح للمستثمرين، مشيرًا إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص، من خلال تحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيزه على التوسع فى أنشطته الإنتاجية والمشاركة فى المشروعات التنموية الكبرى، باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف.

مريم الكعبي: المشروعات القومية الكبرى تسهم فى تغيير وجه الحياة بمصر

ومن جانبها، أكدت مريم الكعبى، علي عمق العلاقات بين البلدين، وقيادتهما السياسية، وأن أمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة، موضحة أن بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وأشارت الكعبي، أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما فى ذلك التطور غير المسبوق فى بيئة الأعمال، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تغير وجه الحياة فى مصر، وعلى رأسها مشروع «حياة كريمة».