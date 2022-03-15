  القوي العاملة: صرف 3.6 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ  2609 عاملا 

/685679/القوي-العاملة-صرف-36-مليون-جنيه-إعانات-طوارئ-لـ- 2609-عاملا

أعلن وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال محمد سعفان، عن موافقته على صرف 3 ملايين و 639 ألفاً و386 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2609 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

دوت الخليج

صرف 3.6 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 2609 عامل

وأكد وزير القوي العاملة، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

تعيين 427 شاباً والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 64 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 25 عامل غير منتظم، و صرف 9425 جنيه رعاية صحية لـ 38 عامل، فضلاً عن تسجيل 108 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأوضح سعفان، أن المديرية قامت بتعيين 427 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1688 من راغبي عمل منهم 14 " قادرون باختلاف "، فضلا عن استخراج 608 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

ومن جانبها، قالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 236 منشأة ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال، وفض إضراب عمالى ، كما تلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 2 منها ودياً ، وحفظ 10 شكاوى ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء ، وتبقى 17 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.