سامح شكرى يلتقى وزير البيئة والمياة الماليزى

التقى سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، وزير البيئة والمياه الماليزي "توان إبراهيم توان مَن"خلال زيارتة فى ماليزيا.

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