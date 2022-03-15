وزيرة الهجرة تعلن تكريم اسم الراحل ”محمود العربي” في مؤتمر ”مصر تستطيع...

وزيرة الهجرة: تكريم اسم محمود العربي لكونه أحد أهم رموز الاقتصاد المصري وتقديرا لدوره الرائد في التجارة والصناعة الوطنية

اعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تكريم اسم الراحل الحاج محمود العربي مؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي، خلال فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والمقرر انطلاقها يومي 27-28 مارس الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيشهد تكريم اسم الحاج محمود العربي، تقديرا لدوره الوطني المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة، والذي يعتبر أحد أهم رموز الاقتصاد المصري في العصر الحديث، ولتاريخه المشرف ودوره الهام في مجال التجارة والصناعة الوطنية، والذى استطاع كسب احترام الجميع.

وأضافت الوزيرة أن الراحل كان يجمع بين الموهبة والاجتهاد المتواصل في مجال التجارة والصناعة بالاضافة إلى كونه قائدا مبدعا استطاع غرس روح العمل الجماعي في كل من عمل معه والاجتهاد، كما عرف الحاج محمود العربي بوطنيته وحبه الشديد لعمل الخير، وظلت أعماله الخيرية معروفة للقاصي والداني، حيث أسس مؤسسة خيرية متخصصة لأعمال المسئولية المجتمعية والمساعدات الإنسانية.

وكان العربي قد شغل ايضا منصب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لعدة دورات، قام فيها بالعديد من الخدمات للمجتمع التجاري والسوق المصري، وفي عام 2009 كرمه إمبراطور اليابان بأرفع وسام شرف في اليابان وهو وسام "الشمس المشرقة"، نظير مجهوداته ودوره البارز في العلاقة الاقتصادية بين مصر واليابان وقد بلغ العاملين بمجموعة العربي أكثر من 40 ألف عامل وعاملة.