القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية: تدريب 581 متدربين من خلال 27 برنامجاً...

قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز قام بتدريب 581 متدربا علي مختلف برامج السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والأزمات والكوارث والمخاطر الهندسية والكهربائية خلال فبراير الماضي ، وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامج تدريبى داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية في مصر .

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 64 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية وقياس مستوي الضوضاء والفحوصات الطبية والحلول الهندسية.

وأكد أن ذلك يأتي استكمالا للدور المتميز الذى يقوم به المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة القوي العاملة في تنفيذ رؤية مصر 2030 المستندة على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والمرتبطة ارتباطا وثيقاً بالحفاظ على المقومات الصناعية وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل.