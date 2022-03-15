القوى العاملة: تعيين 813 منهم 22 ”قادرون باختلاف” بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 813 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 22 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2154 شاباً منهم 27 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 913 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 32 ألفاً و 470 جنيها ، لـ 27 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 15 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 154 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 41 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1363 منشأة يعمل بها 2512 عاملاً، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 5 شكاوى ، وعقد 10 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 15 شكوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء ، كما تم التفتيش على 65 منشأة يعمل بها 69 طفلا ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 154 منشأة يعمل بها 5079 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.