هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد القومى للفلك، أن الهزة ضربت البلاد على بعد 67 كيلومترا شرق واحة "باريس" بمحافظة الوادى الجديد فى جنوب الصحراء الغربية للبلاد، وأن قوة حدوث الزلزال بلغت 4.0 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.25 شرقا، وخط عرض 24.51 شمالا، وبعمق 10 كيلومترات. وأشار إلى أن تلك الهزة الأرضية فى تمام الساعة الـ03:1 فجرا.

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