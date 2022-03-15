طرح سلع وخط للشكاوى.. جهود التموين لمواجهة جشع التجار

جدة - نرمين السيد - طرح كميات كبيرة من السلع

طرحت وزارة التموين، كميات كبيرة من السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك، مؤكدة أن أسعار السلع الأساسية لم تشهد أى زيادة.

وعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات مع ممثلى الاتحاد العام للدواجن ومنتجى البيض، وتم الاتفاق على أسعار مناسبة لتوريد الدواجن، سواء لمنافذ وزارة التموين أو سلاسل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسعار منخفضة لبيض المائدة.

وأكد المصيلحى، أن الوزارة مستمرة فى توفير اللحوم فى المنافذ المختلفة، طوال شهر رمضان المبارك، بأسعار ما قبل الأزمة، حيث توفر الوزارة ثلاثة أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية، هى اللحوم الهندية بسعر 55 جنيها للكيلو، والبرازيلى المجمد بسعر 85 جنيها للكيلو، والسودانى المذبوح فى مصر بسعر 95 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن الأرز سيتم توفيره بأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالى، بالاتفاق مع 60 من المضارب الكبرى، كما سيتم توفير الزيت بنفس أسعار شهر فبراير أى قبل الأزمة، وذلك فى جميع السلاسل، فى المنافذ التابعة لوزارة التموين، ومعارض "أهلاً رمضان"، بالمحافظات والقاهرة الكبرى، مؤكدا أنه تم رصد انخفاض تدريجى فى أسعار عدد كبير من السلع فى الأسواق، وذلك بفضل الإجراءات التى تم اتخاذها، سواء المتعلقة بتوفير السلع، أو الحظر المؤقت لتصدير عدد من السلع الأخرى.



آليات لضبط الأسواق

وأعلن أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الدولة تتدخل بمجموعة من الآليات لضبط الأسواق، منها استقرار منظومة السلع التموينية، مؤكدا أن سعر رغيف العيش المدعم مازال كما هو بخمسة قروش.

وأشار إلى أنه تم صرف 40% من سلع شهر مارس، ولا توجد زيادة فى أسعار السلع التموينية، مؤكدًا أن كيلو السكر بـ 10 ونص، و الأرز 8 جنيهات، و الزيت يبدأ من 20 جنيها، والشاى بـ 3 جنيهات والصلصة بثلاث جنيهات، و الفول بـ 7 ونصف، وهناك 28 سلعة لم يتغير سعرها كما تم طرح 40% من الاحتياجات التموينية لشهر مارس؛ نتيجة استقبال شهر رمضان، وزيادة المنافذ التموينية.

وأوضح أن الدواجن المجمدة وياميش رمضان موجود، فى 1300 سلسلة تجارية، أجود أنواع البلح سعره 12 جنيها، والزبيب المصرى يبدأ من 50 جنيهًا، والسكر بـ 10 جنيهات، وقمر الدين المصرى 12 جنيهًا، والفول السودانى نص الكيلو 12 جنيهًا، والأرز بـ 8 جنيهات واللحوم المجمدة بـ 85 جنيهًا، والدواجن بـ 48 جنيهًا، وعين الجمل 250 جراما بـ 50 جنيهًا؛ فى المنافذ الخاصة بوزارة التموين، مؤكدا وجود تخفيضات تصل إلى 30 % على السلع فى معارض أهلاً رمضان.

حملات تموينية لمواجهة جشع التجار

وأعلن كمال، أنه سيتم مواجهة أى احتكار للسلع فى الأسواق بكل الإجراءات القانونية الرادعة، وأن الحملات التى تعمل من جانب مباحث التموين وجهازى حماية المنافسة والمستهلك أسفرت عن رصد مجموعة من الظواهر السلبية التى تؤكد إخفاء بعض السلع.

صرف 75% من السلع التموينية

وصرفت الوزارة نحو 75% من السلع التموينية لشهر مارس الجارى حتى الآن.

وأفادت الوزارة، فى بيان لها، بتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتى (العامة - المصرية) والتى تصل إلى حوالى 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومى، وألف طن أرز بالإضافة إلى ‏السلع الآخرى، والتى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التى تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقال تموينى، بالإضافة إلى منافذ "جمعيتى".

من جانبه، صرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كل الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالى 30%.

وقال كمال إنه تم توجيه رؤساء الشركات ‏بالضخ اليومى للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا، مضيفا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل فى أى لحظة ‏لضخ السلع التى يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.





لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر جميع السلع التموينية بشكل طبيعى دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتى"، وكذلك توافر مخزون استراتيجى لها يكفى لعدة أشهر مقبلة، كما تم إطلاق معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات، والقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أى تلاعب فى أسعارها أو احتكارها.

طرق تقديم الشكاوى إلى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك

1.الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

2.الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين 19280.

3.الاتصال برقم بوابة الشكاوى الحكومية رقم 16528.

4.إرسال شكوى من خلال الفاكس على الرقم 0233030170.

5.تقديم الشكوى عبر تطبيق واتس آب وزارة التموين 01577779999.

6.تقديم شكوى من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

7.إرسال الشكوى إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg.